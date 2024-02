Турция: Израелските власти трябва да бъдат подведени под отговорност

"Израелските власти трябва да бъдат подведени под отговорност за всички свои действия, които нарушават правата на човека и международното право", е заявил заместник-министърът на външните работи на Турция Ахмет Йълдъз днес пред Международния съд на ООН в Хага по време на заседанието във връзка с правните последици от действията на Израел в ивицата Газа. Това съобщи държавната телевизия ТРТ Хабер.

Турска делегация, водена от Йълдъз, изрази пред Международния съд в Хага позицията на Анкара във връзка с „жестокостите" на Израел в Палестина, предаде БТА.

„Международната система, която се основава на определени правила, е в процес на разруха. Причината за това е несправедливостта, пред която е изправен палестинският народ. Почитаемият съд разглежда делото за предполагаеми нарушения по време на геноцида от 1948 г. Споменатите в рамките на днешното заседание нарушения на международното право показват ясно как правата на палестинците се погазват от тогава насам и са важно доказателство, че палестинските територии, в това число Източен Йерусалим, са под окупация", е посочил още турският заместник-министър на външните работи, цитиран от ТРТ.

Турската делегация е отправила още искане за справедливост, равенство и независимост за палестинския народ, изтъквайки, че „палестинците са лишени от права върху собствената си земя".

Ахмет Йълдъз е изтъкнал пред Международния съд силните отношения, които страната му поддържа както с евреите, така и с арабите. Той е припомнил закрилата, която Турция оказва на еврейската общност по време на гоненията в периода на Втората световна война.

„Турция обаче не може да пренебрегне усилията на Израел да промени статута на окупираните в момента палестински територии. Нито пък може да остане безразлична към израелските атаки срещу палестинския народ", заявява още той, допълвайки, че постигането на мир и стабилност в региона не е възможно, без да бъде разгледана същността на израелско-палестинския конфликт, който според Йълдъз „не започва на 7 октомври, той датира от миналия век".

В изказването си пред Международния съд в Хага, заместник-министърът е заявил, че постигането на мир е възможно единствено при намиране на решение, което защитава интереса и на двете общности в условията на „съвместно съществуване".

Делегацията е изразила искането на Анкара предложените по-рано от Съвета за сигурност на ООН мерки да бъдат приложени незабавно. Те включват: да не бъдат признати каквито и да било промени на границите на Палестина след 1967 г., да се предотврати каквото и да било Споразумение по отношение на Йерусалим, освен ако то не е прието и от двете общности чрез преговори, проведени между тях и да се приеме отказ от признаване на суверенитета на Израел над окупираните територии.

Друг важен елемент от изказването на турската делегация е определянето и защитата на статута на светите места, посочва ТРТ.

„Джамията Ал-Акса и светилището ал-Харам ал-Шариф са свети места за мюсюлманите по целия свят. Тяхната святост е била защитавана от далечни времена до настоящето. Това трябва да остане така и занапред", е заключил заместник-министър Йълдъз.

Ambassador of France to Georgia, Diego Colas attends a public hearing held by The International Court of Justice (ICJ) to allow parties to give their views on the legal consequences of Israel's occupation of the Palestinian territories before eventually issuing a non-binding legal opinion in The Hague, Netherlands, February 21, 2024. REUTERS/Piroschka van de Wouw

