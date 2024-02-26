Владимир Путин включи четири украински региона в Южния военен окръг на Русия

Президентът Владимир Путин подписа указ за включването в руския Южен военен окръг на самопровъзгласилите се като част от Русия на територията на Украйна Донецка и Луганска народна република, както и още два украински региона - Запорожка и Херсонска област, предаде ТАСС. Агенцията поясни, че документът е публикуван в официалния сайт за юридическа информация.

"Да се установи следното военноадминистративно деление на Руската федерация: в Южния военен окръг - републиките Адигея, Дагестан, Донецка народна република, република Ингушетия, Кабардино-Балкарската република, република Калмикия, Корачево-Черкезката република, република Крим, Луганската народна република, република Северна Осетия (Алания), република Чечения, Краснодарски и Ставрополски край, Астраханска, Волгоградска, Запорожка, Ростовска и Херсонска област, град Севастопол", се казва в указа.

ТАСС отбелязва, че този месец на сайта на руското министерство на отбраната е публикувана карта, на която новите области са включени в границите на Южния военен окръг, предаде БТА.

С указ Путин създаде и Московски и Ленинградски военен окръг. В състава на Московския окръг влизат областите Болгородска, Брянска, Владимирска, Воронежка, Ивановска, Калужка, Костромска, Курска, Липецка, Московска, Нижегородска, Орловска, Рязанска, Смоленска, Тамбовска, Тверска, Тулска и Ярославска, както и столицата Москва.

Част от Ленинградски военен окръг са град Санкт Петербург, републиките Карелия и Коми, областите Архангелска, Вологодска, Калининградска, Ленинградска, Мурманска, Новгородска и Псковска, както и Ямало-Ненецкият автономен окръг.

ТАСС уточнява, че в новите окръзи влизат региони, които преди са били в границите Западния военен окръг и на Северния флот.