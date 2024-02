Влак измина 65 километра без машинист в Индия (Видео)

Товарен влак беглец в Северна Индия измина близо 65 километра без машинист преди да бъде спрян в неделя. Той е достигнал скорост от 64 километра в час, предават железопътни служители.

Приключението на влака беше заснето и качено в интернет. Видеото стана хит в социалните медии. На него се вижда как влакът се движи по релсите близо до перона на гарата. India is not for beginners 😭😭😭



Goods Train Runs Without Loco Pilot From Kathua Towards Pathankot, Stopped Near Punjab's Mukerian. pic.twitter.com/MS6HFsjNyk — Gems of Engineering (@gemsofbabus_) February 25, 2024

Няма пострадали и в крайна сметка влакът е спрян с помощта на аварийни спирачки. За да се спре, са слагани и камъни по релсите.

Влакът се движи около 1,5 часа от ЖП гара Катуа в щата Джаму и Кашмир, преди най-накрая да спре в Хошиарпур в щата Пенджаб. Това каза Пратек Сривастава, директор на Министерството на железниците в Джаму и Кашмир, пред Си Ен Ен.

„Поради неизвестни причини машинистите слязоха. Веднага след това, влакът започна да се движи. Те не можаха да се качат на него", добави той. Влакът е бил отклонен по пътека с наклон нагоре, обясни Сривастава. „Знаехме, че гравитацията ще ни помогне", посочи той.

Най-малко четирима души са отстранени. В момента инцидентът се разследва.