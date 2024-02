Почина последният министър-председател на СССР

Бившият ръководител на правителството на СССР Николай Рижков почина на 94-годишна възраст, съобщи председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко.

През 1974 - 1989 г. Рижков е депутат във Върховния съвет на СССР. През 1985-1991 г. е председател на Съвета на министрите на СССР. След подаването на оставка и пенсионирането си Рижков продължава политическата си кариера. В периода 1995 - 2003 г. работи като депутат в Държавната дума на Руската федерация, а след това в продължение на 20 години - като сенатор в Съвета на федерацията от Белгородска област. Правомощията на Рижков като сенатор са прекратени на 25 септември 2023 г.

Като сенатор Николай Рижков подкрепя въвеждането на руски войски в Крим през 2014 г., както и анексирането на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област на Украйна през 2022 г. Срещу него бяха наложени санкции от Европейския съюз, САЩ, Украйна, Обединеното кралство, Канада, Швейцария, Австралия и Нова Зеландия, пише медията "Медуза".