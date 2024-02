Шон "Диди" Кумс e изправен пред нови обвинения в сексуално посегателство

Продуцентът Шон Кумс, по-известен като Диди, е изправен пред нови обвинения в сексуално посегателство в съдебен иск, подаден от мъж - музикален продуцент, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Продуцентът и видеооператор Родни "Лил Род" Джоунс е внесъл жалба срещу 54-годишния Кумс във федералния съд в Ню Йорк. Ищецът твърди, че е Кумс го е тормозил сексуално, дрогирал и заплашвал, показват съдебни документи, разгледани от изданието "Пийпъл".

По време на работата си по миналогодишната продукция The Love Album: Off the Grid, Джоунс казва, че е живял и пътувал с родения в Харлем рапър, отбелязва "Пийпъл". Тогава Кумс подлагал ищеца на "постоянно нежелано и неразрешено опипване и докосване".

По време на съвместната им работа Джоунс, който иска обезщетение в размер на 30 млн. щатски долара, казва, че е "станал свидетел, преживял и изтърпял много неща, които далеч надхвърлят ролята му на продуцент", и е "осигурил стотици часове видео и аудио записи" на Кумс и неговите сътрудници, които "извършват сериозна незаконна дейност", се казва в документите.

Ищецът твърди, че е бил сексуално нападнат "в присъствието на г-н Кумс и на неговия персонал", а в един момент е бил дрогиран и потенциално изнасилен, пише изданието.

Той също така обвинява рапъра, че е "предоставял алкохолни напитки с примеси на непълнолетни и секс работници в домовете си в Калифорния, Ню Йорк, Американските Вирджински острови и Флорида".

Джоунс посочва още няколко обвиняеми в иска, сред които е и 30-годишният син на Кумс - Джъстин.

Тайрън А. Блекбърн, който представлява ищеца, заяви пред "Пийпъл", че искът е последвал "отказ от преговори от другата страна".

Защитникът на Кумс - Шон Холи, отрича твърденията срещу клиента си, като заявява пред изданието, че Джоунс не е "нищо повече от лъжец, който безсрамно търси незаслужено заплащане".

Представител на Джъстин Кумс заяви пред Ти Ем Зет, че "категорично отрича тези абсурдни твърдения" и повтори мнението на Холи.

През ноември м.г. ар ен би певицата Каси обвини бившия си приятел Кумс в сексуално насилие и тормоз в съдебен иск, също подаден в щата Емпайър. В рамките на един ден обаче двамата постигнаха споразумение.

В следващите дни и седмици последваха множество обвинения за сексуални посегателства срещу рапъра, припомня ДПА.