Признаха за виновни двама мъже за убийството на рап пионера Джем Мастър Джей от Рън-Ди Ем Си

Съдебни заседатели в районния съд в Бруклин, Ню Йорк, признаха двама мъже за виновни за убийството на рап пионера Джем Мастър Джей от Рън-Ди Ем Си през 2002 г., съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Роналд Уошингтън и Карл Джордан бяха осъдени за убийството, извършено заради търговия с наркотици.

Убийството на Джем Мастър Джей, с рождено име Джейсън Мизъл, в звукозаписно студио през 2002 г., е едно от най-скандалните в историята на рапа. Той е 37-годишен, когато е застрелян.

Присъдата е произнесена след едномесечен процес.

Двамата мъже са били добре познати на Мизел, който според прокурорите е бил убит заради сделка за разпространение на кокаин в Балтимор. Тримата са израснали заедно в нюйоркския квартал Куинс. Уошингтън е бил приятел от детинство на Уизел, а Джордан е негов кръщелник.

През 80-те години на миналия век Джем Мастър Джей и Рън-Ди Ем Си помагат да бъде проправен пътя на хип-хопа с хитове като It's Tricky и кавър на Walk This Way на "Аеросмит" от албума Raising Hell. В текстовете и концертите си те пеят срещу наркотиците.