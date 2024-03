Над 40 загинаха при пожар в блок в Бангладеш (Видео, снимки)

Най-малко 43-ма души загинаха, а десетки бяха ранени при пожар на 29 февруари вечерта в столицата на Бангладеш – Дака. Горяла е 7-етажна сграда в престижен квартал в града.

По първоначална информация огънят е тръгнал от ресторант на долните етажи, бързо се е разпространил към горните етажи и е хванал в капан десетки хора. Причината за възникването на пожара все още се изяснява. 🚨 At least 45 killed in Dhaka, Bangladesh 🇧🇩 after fire breaks out at shopping mall



inalilahi wainalilahi rajiun. May Allah grant them the highest level of Jannah pic.twitter.com/IAtm2DSsfY — /___0___/ (@bengalielonmusk) March 1, 2024

В сградата се помещават предимно ресторанти, както и няколко магазина за луксозни дрехи и мобилни телефони.

На пожарникарите са били нужни 2 часа, за да овладеят пожара. На мястото на инцидента са изпратени 12 екипа. Огнеборците са успели да изведат и спасят 75 души, предава bTV. At least 43 people were killed in a devastating fire on the ground floor of a six-story building in the Bangladeshi capital Dhaka. pic.twitter.com/AbK4mVMku1 — S p r i n t e r (@Sprinter99800) March 1, 2024

Пожарите в жилищни сгради и търговски комплекси са често срещани в Бангладеш поради небрежното прилагане на правилата за безопасност.