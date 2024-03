Изчезна статуята на Брус Лий в босненския град Мостар

Статуята на американския актьор Брус Лий в парка Зриневац в Мостар, Южна Босна и Херцеговина, е изчезнала тази нощ, съобщават босненските медии.

Градската управа не е дала информация дали статуята на актьора и майстор на бойните изкуства с хонконгски произход е била преместена за възстановителни работи, но на място е пристигнала полиция, отбелязва радио Сараево, предаде БТА.

Живеещите в къща, близо до статуята, казаха, че Брус Лий е бил на мястото си предишния ден и е изчезнал през нощта. After the end of Yugoslav Wars, the city of Mostar wanted to build a monument to cement the new peace but since the different factions couldn't agree on anything, they just built a statue of Bruce Lee instead and I think about that a lot because that rules pic.twitter.com/lLR2P5ztrc — Lesbian Death Bed: The Bed that Eats Pussy (@bitterkarella) February 17, 2019

Статуята на американския актьор е поставена в парка Зриневац през 2005 г. по инициатива на мостарския писател Веселин Гатал и на Нина Распудич, която в момента е член на хърватския парламент.

Първата вечер след поставянето на статуята изчезнаха оръжията на Брус Ли нунчаку. Статуята е премахната веднъж, за да бъде обновена, след като вандали многократно я повреждаха.

Автор на бронзовата статуя на Брус Лий е хърватският скулптор Иван Фийолич.