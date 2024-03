Сняг, дъжд, градушка, ураганен вятър и 7-метрови вълни в Испания (Видео, снимки)

Обилен снеговалеж, силна градушки, ураганен вятър и 7-метрови вълни. Това е картината в Испания през първия уикенд на месец март. Необичайното за Иберийския полуостров време накара властите в Мадрид да активират Плана за действие при извънредни ситуации. Leaving Madrid this afternoon… ❄️ The TAF forecast was very accurate! #aeroweather #weather #madrid #march #snow #avgeek pic.twitter.com/d2Emw6EsNW — Stani Klajban (@stani320) March 2, 2024

Според метеоролозите причината за тези климатични аномалии е преминаването на Атлантически фронт над полуострова, който оставя след себе си обилни валежи под формата на сняг и градушка.

Завръщането на зимата бе посрещнато добре от децата, но създаде много главоболия на възрастните. Заради обилния снеговалеж са затворени за движение десетки пътища в Мадрид, Астурия, Арагон и Кастилия и Леон, пише БНР.

В планинските региони е задължително използването на вериги.

Not only in California and Nevada, but also in Catalan in Spain.

3/3/2024 pic.twitter.com/dXMRMRKWKE — Chris Palm 47 (@ChrisPalm17) March 3, 2024

В Мадрид силна градушка предизвика верижна катастрофа, при която загина един човек, а други четирима са ранени, един от които с опасност за живота. Заради силния вятър бяха затворени 9 парка, сред които и Ел Ретиро. Гражданската гвардия успя да спаси трима алпинисти в град Бохойо, в Авила, след като са поискали помощ, тъй като на хижата, в която са възнамерявали да прекарат нощта, се срутил покрива.

Въпреки риска от хипотермия, при пристигането на агентите планинарите не се нуждаели от допълнителна медицинска помощ. В Ла Коруня част от къща се срути, а девет от реките в общината излязоха извън коритото си. Наводнения има и в Навара, Ла Риоха и Арагон.