Мъск се изгаври със Зукърбърг

Американският милиардер, основател на Tesla и Space X Илон Мъск жестоко се пошегува с главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг.

В пост в своята собствена социална мрежа "X" Илон Мъск написа: "Ако четете тази публикация, това е защото нашите сървъри работят." Причината - социалните мрежи Фейсбук, Месинджър и Инстаграм се сринаха изненадващо по-рано днес. Сривът на "Мета" продължи близо час, а милиони потребители в цял свят не успяваха да влязат в акаунтите си. If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

В САЩ пък докладваха за проблеми и с Ютюб, Gmail, Майкрософт Тиймс и много други. Източници на Дейли мейл твърдят, че са изчезнали и вътрешните връзки на Мета, а във фейсбук пък се появи съобщение, че правят профилактика. По първоначална информация има проблем и с интернет връзката в глобален план.