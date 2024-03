ЕК обявява нови конкурси за Европейска столица и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм

Днес Европейската комисия стартира конкурсите за Европейска столица на интелигентния туризъм и Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм за 2025 г. Туристическите дестинации от цяла Европа са поканени да представят своите иновативни практики за интелигентен и устойчив туризъм и да станат водещи примери в европейския туризъм.

Като третата най-голяма еко система в ЕС, туризмът играе решаваща роля в икономическия растеж и създаването на работни места. Инициативата за интелигентен туризъм отличава градове, въвеждащи нови цифрови инструменти и практики като равни възможности и достъп за туристи, устойчиво развитие и подкрепа на творческите индустрии и местните таланти. Чрез тези конкурси Европейската комисия насърчава и награждава бъдещето на интелигентния и устойчивия туризъм в Европа.

За да се съревновават за титлите през 2025 г., градовете трябва да демонстрират иновативните си практики в областта на туризма и да подадат своите кандидатури чрез онлайн формуляр. Кандидатурите първо ще бъдат оценени от жури от независими експерти. На втория етап, избраните градове ще бъдат помолени да представят кандидатурата си пред европейското жури. Европейското жури ще избере двама победители, „Европейска столица на интелигентния туризъм за 2025 г." и „Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм за 2025 г.", които ще бъдат обявени през месец ноември 2024 г.

И двата конкурса са отворени за градове, намиращи се както в ЕС, така и извън ЕС, които участват в програмата „Единен пазар"[1] – предишната програма COSME1.

European Capital of Smart Tourism 2025 – Smart gets you further

Конкурсът „Европейска столица на интелигентния туризъм" е с доказал се успех. „Европейска столица на интелигентния туризъм за 2025 г." е шестото издание на конкурса. Дъблин беше избран като интелигентна столица за 2024 г. Пафос и Севиля са столиците за 2023 г., Бордо и Валенсия са избрани за столици през 2022 г., Гьотеборг и Малага - за столици през 2020 г., а Хелзинки и Лион спечелиха първото състезание и заедно държаха титлите през 2019 г. След 2024 г. победителят в конкурса „Европейска столица на интелигентния туризъм" може да бъде само един поради промяна в правилата на конкурса, докато при миналите издания бяха определяни по двама победители за година.

Европейската столица на интелигентния туризъм 2025 ще се възползва от подкрепа за комуникацията и брандирането през 2025 г., която ще разказва историята на изключителните интелигентни и иновативни практики, благодарение на които тя се откроява сред другите и побеждава. Това ще включва изработването на рекламен видеоклип, голяма скулптура с хаштаг, която ще бъде поставена на видно място, разнообразни рекламни дейности и видимост на равнище ЕС и в международен план. Освен това победителят ще има възможността да се включи в растящата и активна мрежа на интелигентни дестинации, които са попаднали в кратките списъци на предходните издания на конкурса, да споделя добри практики и познания с тях.

В конкурса „Европейска столица на интелигентния туризъм" могат да участват градове с население над 100 000 души. За повече информация разгледайте Ръководството за кандидати (Guide for Applicants) за Европейска столица на интелигентния туризъм.

European Green Pioneer of Smart Tourism 2025 – Green leads the way

Конкурсът „Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм" е приемник на конкурса „Европейски дестинации за върхови постижения" (EDEN), който беше представен за първи път от Европейската комисия през 2007, за да отличи нетрадиционни, нововъзникващи устойчиви туристически дестинации в Европа.

Конкурсът се основава на принципа на насърчаване на развитието на устойчив туризъм в по-малки дестинации, което носи ползи за икономиката, планетата и хората. Присъждането на титлата „Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм 2025" ще позволи на града победител да послужи за вдъхновение на други туристически дестинации в Европа, да подобри профила си като качествена туристическа дестинация, да привлича посетители и да генерира икономически растеж по устойчив начин.

В конкурса „Зелен пионер" могат да участват градове с население между 25 000 и 100 000 души. За повече информация разгледайте