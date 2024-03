Русия прати на фронта принудително индийци, отишли да празнуват Нова година в Москва (Видео)

Дни след като Министерството на външните работи (МВнР) в Делхи заяви, че Индия прави всичко възможно за "ранното освобождаване" на около 20 индийци, работещи като помощен персонал за руската армия, група от седем индийски мъже публикува нов видеоклип, в който твърдят, че са били принудени от Русия да се бият във войната в Украйна против волята си.

Записът се разпространи лавинообразно. На него мъжете са в стая, облечени в униформи на руската армия. Шестима от тях стоят в ъгъла, а седмият говори за положението им. 23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v — Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024

"Дойдохме да посетим Русия като туристи за Нова година на 27 декември и се срещнахме с агент, който ни помогна да посетим различни места. Той ни предложи да ни заведе в Беларус, но не знаехме, че ще ни е необходима виза за страната. Отидохме в Беларус, където му дадохме пари, но той ни поиска още пари. Изостави ни на една магистрала, тъй като нямахме пари да му платим", обяснява на хинди говорещият във видеото мъж.

Още по-интересно е обаче продължението на разказа.

"След това бяхме заловени от полицията, която ни предаде на руската армия. Затвориха ни на някакво неизвестно място за около три-четири дни. По-късно ни принудиха да подпишем договор с тях да работим като помощници, шофьори и готвачи и ни заплашиха, че ако не го направим, ще ни пратят в затвора за 10 години. Договорът беше на техния език, който не разбирахме, но го подписахме. Записаха ни в център за обучение и по-късно разбрахме, че са ни измамили. Записаха ни в тяхната армия и ни обучаваха", твърди той.

Според индиецът след обучението той и сънародниците му били захвърлени в Украйна, а някои от компанията се оказали на самата фронтова линия.

"Сега и нас искат да пратят. Ние не сме готови за никаква война и дори не можем да държим правилно оръжие, но те ни принуждават да се бием във войната срещу Украйна. Надяваме се, че индийското правителство и посолството ще ни помогнат", допълва той.

Досега няколко мъже от Пенджаб, Кашмир, Карнатака, Гуджарат и Телангана са попаднали в плен, сражавайки се във войната на Русия с Украйна. Повечето от тях са търселипо-добра работа, за което са пристигнали в Русия. След това са били измамени чрез канал в YouTube, обещаващ им много пари. Вестник Индиан Експрес разговаря със семействата на тези мъже, които твърдят, че са били излъгани, че кандидатстват за работа като помощници в офиси на руското правителство, най-вече в Москва. След подписа обаче те били принудени да се отправят към фронтовата линия.

Миналата седмица говорителят на индийското МВнР Рандхир Джайсуал съобщи на редовен брифинг за медиите, че около 20 индийци, работещи като помощен персонал или помощници в руската армия, са се свързали с индийските власти за съдействие, предаде OFFNews.

"Разбрахме, че около 20 души са блокирани. Опитваме се да направим всичко възможно, за да бъдат освободени по-рано... Също така сме казали на хората да не навлизат във военната зона и да не попадат в трудни ситуации. Опитваме се да направим всичко по силите си, поддържаме редовна връзка с руските власти както тук, в Ню Делхи, така и в Москва, и се опитваме да направим всичко възможно. Дълбоко сме ангажирани с благополучието на всички наши индийци", каза Джайсуал.

Говорителят заяви, че индийците се намират на различни места и че индийското посолство е в контакт с руските власти, "за да ги изведе".