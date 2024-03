Турция е домът на най-вкусния сандвич на света (Видео, снимки)

Най-добрият сандвич в целия свят се приготвя в Турция според класация на онлайн пътеводителя за традиционна храна "Тейст Атлас" (Taste Atlas), за която съобщава турската телевизия Хабертюрк. Ливанският сандвич "шауарма" КАДЪР: Youtube / Chicken Shawarma Arabic Style By Recipes Of the World

Турският дюнер "Томбик" покорява върха на новата кулинарна класация на сандвичите, известни с уникалните си вкусове по целия свят. Основна съставка в този сандвич е месото, печено на въртящ се шиш, което се поставя в разрязано по дължина хлебче. Сандвичът с хрупкава коричка и мека сърцевина, в който често се поставят и други съставки - различни зеленчуци и сосове, получава 4,7 от общо пет звезди.

На второ място в класацията е ливанският сандвич "шауарма", а трети - виетнамският "бан ми". Четвъртото място е отделено за канадския сандвич с пушено месо от Монреал, а петата позиция отново е запазена за виетнамския "бан ми", но този път с добавка от месо, краставица, туршия от ряпа, морков и майонеза. Виетнамският сандвич "бан ми" КАДЪР: Youtube / The Best Vietnamese Sandwich - Banh Mi - Easy version, super tasty and cheap

Следващите места в класацията остават за други апетитни предложения - мексиканските сандвичи "тортас" (шести в класацията), американският сандвич с рачешко (седми), аржентинският сандвич с говеждо месо (осми), италианският "моцарела ин кароца" (девети) и португалският "прего" (десети), предаде БТА.