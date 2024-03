Теле с две лица, родено в САЩ, продължава да живее и да расте

Теле с две лица, родено в Луизиана, САЩ, продължава да живее и да расте осем дни след раждането си, съобщи АП.

Женското теле е родено с четири очи, две усти, две носни издатини, две уши. Фермата на собствениците се намира на 145 км от Батън Руж.

Шансът за поява на подобно отклонение е едно на 400 милиона, написаха собствениците Ерик и Доун Бро в пост, публикуван във Фейсбук. "Знаем, че това теле ще има кратък живот", каза Доун Бро.

Повечето телета с полицефалия са мъртвородени. Някои живеят по няколко часа или няколко дни. Според справочника за странни събития на Рипли "Вярваш или не" (Believe It or Not!) теле с полицефалия е оцеляло 40 дни.

Осемдневното теле в Луизиана е обект на грижа от страна на ветеринари. По думите на собствениците то е имало трудности в поддържането на главата си, но с времето е станало по-силно. Животното се храни с биберон, тъй като не може да суче. Собствениците му използват слинг заради слабост на мускулите на краката.

Собствениците не допускат посетители, които да фотографират телето, и са отказали интервю пред АП.