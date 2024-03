Хуманоиден робот в Саудитска Арабия опипа репортерка (Видео)

Видео, на което се вижда как първият хуманоиден робот в Саудитска Арабия - Мохамед опипва репортерка, стана популярно в социалните мрежи.

На клипа се вижда как роботът пипа по задните части жената по време на живо включване от второто издание на изложението за роботика и изкуствен интелект DeepFast в Рияд, Саудитска Арабия. Някои потребители обвиниха хуманоида, че е докоснал неприлично журналиста, но други твърдят, че той може да е бил програмиран да се движи по определен начин или да се е повредил. Според създателите му, той не е бил програмиран да прави такова нещо, пише hindustantimes. Saudi Robots were announced today🤖



pic.twitter.com/f6QHkxzqQO — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 5, 2024

"Аз съм Мохамед, първият саудитски робот в човешки облик. Бях създаден и разработен тук, в Кралство Саудитска Арабия, като национален проект, за да покажем нашите постижения в областта на изкуствения интелект", заяви роботът по време на своето официално представяне на форума. “I am Muhammad, the first Saudi robot in the form of a man. I was manufactured and developed here in the Kingdom of Saudi Arabia as a national project to demonstrate our achievements in the field of artificial intelligence” said Android Mohammad @qltyss, the first bilingual male… pic.twitter.com/SKLgOz3pal — DeepFest (@deepfestai) March 4, 2024

По-късно самата репортерка Рауия Ал-Касими призна, че се почувствала крайно неловко в онзи момент, защото не е очаквала подобно "своеволие" от хуманоида.