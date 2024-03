Издигнаха флага на Швеция пред централата на НАТО

Националното знаме на Швеция беше издигнато днес пред централата на НАТО, което утвърди скандинавската държава като 32-ата страна членка на Алианса. Това стана две години след началото на руската инвазия в Украйна, убедила скептичното шведско общество да потърси сигурност, присъединявайки се към НАТО, съобщи Асошиейтед прес.

Шведският премиер Улф Кристершон и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг наблюдаваха под дъжда как двама войници издигат флага с жълт кръст на син фон наред с останалите национални знамена пред централата на Алианса в Брюксел. BREAKING:



The Swedish flag has been hoisted in front of NATO’s HQ in Brussels.



Crown Princess Victoria is present, singing the National anthem.



Welcome to NATO Sweden!



🇸🇪 pic.twitter.com/Q6sNNW9W2f — Visegrád 24 (@visegrad24) March 11, 2024

Швеция се отказа от спазвания десетилетия наред неутралитет след Втората световна война, след като миналия четвъртък официално се присъедини към НАТО, предава БТА. Съседна Финландия се присъедини миналата година, също слагайки край на годините военна необвързаност.