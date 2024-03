Вижте кой открадна шапката на папата (Видео)

Силният вятър в Рим отвя шапката на папата.

Случката се разигра в сряда, когато светият отец пристигна за традиционната си аудиенция на площад Свети Петър във Ватикана.

Папа Франциск усети, че нещо се случва и се опита да хване шапката си, но безуспешно. Pulled a Pope Francis Today. The wind blew my cap straight off : ) pic.twitter.com/flj04uX5Gn — Joshua ♠️ (@Cade_One) February 21, 2014

Главата на римокатолическата църква неведнъж е ставал жертва на силния вятър, който често му "краде" шапките.

Източник от Ватикана заяви, че площад Свети Петър е много голям и открит, което го прави доста ветровито място.