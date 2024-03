Мистерия се заплита около убийство на популярен турски DJ

Шести мъж е обвинен във връзка с отвличането и убийството на популярен диджей през октомври 2022 г.

DJ Корай Алпергин и приятелката му Гьозде Балбудак бяха отвлечени, след като връщат в дома си след вечеря в италиански ресторант през октомври 2022 г.

Двойката е била отведена в празен винен бар близо до стадиона на Тотнъм, където се смята, че 43-годишният диджей е бил измъчван и убит в това, което е описано като атака в стила на "Reservoir Dogs".

Тялото му е отнесено в гората близо до индустриалната зона Oakwood в Loughton, където е захвърлено. Приятелката му е освободена, след като прекарва два дни заключена в тоалетната на бара.

20-годишният Дилън Уедърли от Тотнъм ще се яви в магистратския съд на Хайбъри Корнър утре. Той е обвинен в лишаване от свобода на двойката, както и в заговор за убийството на диджея.

През декември петима мъже бяха задържани във връзка с престъплението, предаде vesti.bg.

DJ Алпергин беше собственик на турската радиостанция Bizim FM и имаше връзки с известни личности, включително рапъра P Diddy.