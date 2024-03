Земетресение с магнитуд 5,6 по скалата на Рихтер беше регистрирано в японската префектура Фукушима. Това стана ясно от данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът на земетресението е регистриран край бреговете на префектура Фукушима, където е имало силни трусове. В съобщението се добавя, че не е издадено предупреждение за цунами.

Засега няма данни за щети.