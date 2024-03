Бъкингамският дворец: Крал Чарлз e жив, слуховете за смъртта му са неверни

В понеделник се появиха слухове в някои руски сайтове за "смъртта" на крал Чарлз III. В социалните мрежи дори бяха публикувани кадри (явно манипулирани) на Бъкингамския дворец със спуснато знаме наполовина. От Бъкингам опровергаха твърденията и обявиха, че кралят е жив и продължава да изпълнява служебните си задължения.

В социалните мрежи вчера се появиха снимки на крал Чарлз в церемониална военна униформа с надпис "Британският крал Чарлз III почина". Новината за нула време се разпространи, предизвиквайки объркване и тревога. 'King Charles is NOT dead': British embassy in Moscow issues furious denial after Russian media shared fake Buckingham Palace statement claiming Monarch 'passed away unexpectedly yesterday afternoon'

През февруари бе обявено, че държавният глава на Великобритания има рак, без да се уточнява за каква форма на болестта става дума. Диагнозата бе поставена, след като монархът прекара три нощи в частна лондонска болница, където беше опериран заради увеличена простата, пише dariknews.bg.