Обезобразиха с боя новата творба на Банкси в Лондон (Видео, снимки)

Стенописът с дърво, както беше наречено последното произведение на уличния творец Банкси, е обезобразено с бяла боя. За това съобщава Би Би Си.

Творбата, която се появи в неделя, включва зелена боя върху стената на сграда зад мъртво дърво. Погледната от определен ъгъл рисунката създава впечатление, че дървото се е раззеленило. А в единия ъгъл на творбата има нарисуван със шаблон човек.

В понеделник Банкси заяви, че стенописът е негов след редица спекулации за авторството. Много хора от цял Лондон се стекоха да видят творбата. I’ve just been to see the new Banksy mural in my ‘hood between Archway and Finsbury Park, showing a woman painting foliage behind a pollarded tree. It really hits home. Can we save the environment? Will we greenwash away till the demise of nature and us all? pic.twitter.com/zJgVGvYGMh — Priya Khanchandani (@Hiyapriya) March 18, 2024

Два дни по-късно – в сряда сутринта, произведението на изкуството осъмна с пръски бяла боя. За вандалската проява сигнализирал 35-годишният Мат Маккена, който разхождал кучето си в близкия парк.

„Това е истински срам. Това се случи за една нощ. Моята приятелка първа видя творбата в неделя и ми каза, че много ѝ харесва. Тя накара хора да дойдат в нашия квартал, за да я видят“, каза той.

Общинският съвет на Ислингтън е бил потърсен за коментар от Би Би Си, но от там са казали, че все още не е установен извършителят на деянието.

Художникът на графити Джо Епщайн обаче коментира, че много често уличните артисти водят „война за територия“, която може „да ги доведе до такъв тип вандалски прояви“. A surprising Banksy mural dressing a bare tree appeared in London pic.twitter.com/eg99gG9GD9 — Somewhere Art ᵍᵐ (@somewhere_art) March 19, 2024

Преди да се появи бялата боя от градския съвет на Ислингтън заявиха, че екипът за премахване на графити е наясно с това, че става дума за произведението на изкуството и няма да го премахне от стената на сградата.

Освен това те обясниха, че черешовото дърво, избрано от Банкси, е на възраст 40-50 години и е било с влошено здраве – установено е гниене и увреждане от гъбички. Това е довело до орязването на клоните му.

От общинския съвет заявяват също така, че ще продължат с опитите да запазят дървото живо, както и че то би трябва отново да се разлисти след време, пише bTV.