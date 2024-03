ЕНП защити Мария Габриел: Поведението на лидерите на ПП и ДБ е обезпокоително

Семейството на ЕНП твърдо застава зад Мария Габриел и срещу неоправданите атаки. Поведението от страна на лидерите на ПП и ДБ е обезпокоително. Това съобщи председателят на Европейската народна партия Манфред Вебер във фейсбук.

"В интерес на всички българи, отговорността и спазването на споразумението трябва да надделеят. Всички проевропейски сили в Европейския съюз и България трябва да подкрепят този призив", пише още Вебер. The EPP family firmly stands behind Mariya Gabriel against the unjustified attacks. Worrysome behaviour from leaders... Публикувахте от Manfred Weber в Четвъртък, 21 март 2024 г.

Припомняме, че министърът на финансите в оставка Асен Василев заяви, че Мария Габриел е може би най-новото и най-красивото лице на мафията в България.

Борисов поиска извинение заради отправените обиди към нея. В сряда обаче по темата за извинение говори единствено Асен Василев, който каза, че се извинява на Габриел като на жена, но не и като на кандидат за министър-председател, тъй като е направила недопустимото - да занесе на президента папка с имена на министри, които не са били уведомени и не са дали съгласие за участие в този състав на МС.

Тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отпусна на ПП още един ден - да помислят как да продължат заедно и да се извинят на Габриел за обвиненията.