В социалните мрежи питат къде е Кейт Мидълтън, конспиратори дори мислят, че е мъртва

От слухове, че нейна двойничка е била на пазар с принц Уилям, до твърдения, че принцесата е мъртва и кралското семейство крие

В социална мрежа Екс дори има създадена група с име "Къде е Кейт Мидълтън", в която членуват над 13 хил. души

От Кенсингтън не коментират слуховете, обявиха, че тя може да се завърне към задълженията си покрай Великден

Публичното отсъствие на Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, се превърна от притеснение за здравето й в международна сензация за няколко седмици и дори събуди конспираторите в социалните мрежи.

Официалното съобщение на двореца Кенсингтън гласи, че коремната й операция през януари е планирана, но отсъствието й, неяснотата за състоянието й, както и скандалът с манипулираната снимка накараха обществото да задава въпроси.

"Кейт излезе пред медиите часове след раждането на всяко от трите си деца", коментират потребители в социалните мрежи и се чудят дали тежка болест не е причина за отсъствието й от общественото пространство.

В социалните мрежи ТикТок и Екс потребители се "гмурнаха" в дълбоки конспиративни теории. От това, че снимката й за деня на жената е изцяло манипулирана и е използвана стара нейна снимка, до слуха, че не Кейт, а нейна двойничка е забелязана край пазар с принц Уилям преди дни.

Циркулират и много шеги по темата. Една от тях твърди, че принцеса Кейт си е направила бразилски лифтинг на дупето, а друга, че си е направила бретон, който не харесва и чака косата й да порасне.



Снимката на Кейт с трите й деца - Джордж, Шарлот и Луи, беше изтеглена от някои водещи световни медии, защото според тях е манипулирана. По-късно принцесата излезе с обяснение, че самата тя е коригирала снимката като любител фотограф и се извини на медиите и обществото.

Това, както и фактът, че Кейт все още не се е появявала на публично място от декември насам, събуди конспираторите в социалните мрежи

Някои правят аналогия със смъртта на принцеса Даяна и скандала около принц Хари и съпругата му, и подозират, че нещо може да се е случило с Кейт Мидълтън и кралското семейство да се опитва да го скрие.



В социална мрежа Екс дори има създадена група с име "Къде е Кейт Мидълтън", в която членуват над 13 хил. души. Видеоклиповете и публикациите в групата очертават истории, които могат да надминат всеки измислен мистериозен трилър. От друга страна, има и обработени снимки, на които Кейт се държи за ръка с Пийт Дейвидсън (б.р. - известен с множеството си връзки с известни личности) и шеги, че Кейт може би се подвизава в риалити шоуто "Маскираната певица".

Някои потребители дори твърдят, че принцесата е мъртва, а в Екс се разпространява снимка на крал Чарлз и принц Уилям, които държат лопати до прясно изкопана дупка. "Кейт? Не сме я виждали", пише на снимката.

Британските медии също започват открито да поставят под въпрос отсъствието на Кейт.



"Шумът около Кейт доказва, че кралските особи трябва да бъдат по-открити", гласи скорошно заглавие в "Дейли мейл" - издание, което по принцип е благосклонно към кралските новини.

По време на всички конспирации от двореца Кенсингтън са лаконични. Оттам съобщиха за здравословните проблеми на Кейт, но отказаха да предоставят нередактираната снимка на Кейт и децата, която беше поискана от медиите след изтегляне на обработената.

На фона на всички слухове около принцесата в сряда стана ясно, че са опитали да откраднат медицинското й досие от болницата, в която бе лекувана през януари. Твърди се, че член на персонала е бил хванат да се опитва да получи достъп до болничното досие на кралската особа.



Пробивът в сигурността не е първият случай, в който Кейт се сблъсква с публичното разкриване на лични медицински данни.

През 2012 г. двама австралийски диджеи се представиха за кралицата и тогавашния принц Чарлз в шеговито обаждане до болницата, където Кейт се лекуваше от остро сутрешно гадене.

Медицинската сестра от индийски произход Джасинта Салданха беше намерена мъртва три дни след като прехвърли обаждането на колега, който разкри подробности за възстановяването на Кейт.

Дворецът Кенсингтън планира завръщането на Кейт към обществения живот, според доклад на The Times, като е възможно тя да отиде на църква на Великден.