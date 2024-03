Мъск с нов проект - ще помага на слепите да прогледнат (Видео)

Милиардерът Илън Мъск дава надежда на хората с частично нарушено или напълно липсващо зрение. Той анонсира, че компанията му за мозъчни чипове e успяла да върне зрението на слепи маймуни чрез новия си проект - имплантът Blindsight.

Идеята е да стане възможно връщането на зрението на слепи хора, обяснява Мъск. Продуктът ще наследи продукта Telepathy, който се използва, за да позволи на хората да управляват компютър само с помощта на мозъка си, пише Independent.

Имплантът Blindsight вече е тестван върху маймуни. Neuralink will soon launch a product that will restore Eyesight to Blind people.



"Blindsight is the next Neuralink product after Telepathy"



-Elon Musk pic.twitter.com/KOhrTpx12c — Stephen Musk (Fan) (@Iam_StephenMusk) March 20, 2024

"Отначало разделителната способност ще бъде ниска, като ранните графики на "Нинтендо", но в крайна сметка може да подобри значително зрението", обяснява още бизнесменът. I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.



Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.



(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!) — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024

Според Мъск нито една маймуна не е загинала или сериозно пострадала заради устройството на компанията Neuralink. Тя бе критикувана от регулаторните органи и групите за защита на правата на животните заради отношението си към маймуните. Те са ключова част от експерименталната работа. Логото на Neuralink СНИМКА: Ройтерс

Neuralink успешно имплантира чип на първия си пациент през януари, след като получи одобрение за набиране на хора за изпитвания.

Изследването използва робот за хирургично поставяне на имплант за мозъчно-компютърен интерфейс в област на мозъка, която контролира намерението за движение, казаха от Neuralink. От компанията допълниха, че първоначалната цел е да се даде възможност на хората да управляват компютърен курсор или клавиатура, използвайки мислите си.

"Напредъкът е добър и пациентът, изглежда, се е възстановил напълно", се похвали Мъск в платформата си Х, като допълни: "Той може да движи мишката по екрана само с мисълта си".

Първият пациент на компанията е 29-годишният Ноланд Арбау. Във видео той показа как освен, че движи безпроблемно курсора на компютъра със силата на мисълта си, може и да играе шах онлайн, с помощта на чипа.