14 са убити при атаката в концертна зала в Подмосковието (Обновена, видео)

До момента е потвърдена гибелта на 14 души при атаката в концертна зала в Подмосковието тази вечер, предаде Ройтерс, като се позова на местни медии.

Според руската емисия на "Евронюз", която се позовава на канали в "Телеграм", убитите са дори 40, ранените най-малко 100.

До петима души са извършили атаката в зала в град Красногорск, близо до руската столица Москва, по време на концерт на рок групата "Пикник". Самите музиканти не са пострадали, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.

Съобщава се, че нападателите са били в камуфлажни униформи, че са стреляли с автомати, че са предизвикали и пожар в залата, намираща се в покрайнините на Москва в голям мол. Споменава се и за експлозия, предшествала стрелбата. Crocus City Hall in Moscow right now pic.twitter.com/yfydB70Sw5 — What the media hides. (@narrative_hole) March 22, 2024

Стотина души са били евакуирани от подземието на залата. Има хора, които са хванати в капан на покрива.

Кадри, показват черен дим да се издига над залата. 🇷🇺 SOBR soldiers, along with firefighters, are working in the Crocus City Hall building, evacuating people and searching for criminals, Khinshtein said. pic.twitter.com/A8Mfe2nKX8 — Zlatti71 (@djuric_zlatko) March 22, 2024

На място е пристигнала полицията и специализирани части.