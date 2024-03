Руската национална гвардия претърсва концертната зала за атентаторите (Видео, снимки)

Служители на специалните части на Националната гвардия на Русия претърсват концертната зала "Крокус сити хол" в град Красногорск в Подмосковието, за да открие извършителите на нападението тази вечер, довело до смъртта най-малко на 40 души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Според постъпилите досега информации между двама и петима души са открили огън с автомати по време на концерт на група "Пикник". Според данните досега най-малко сто души са ранени. Тече евакуация, а повече от 70 екипа на "Бърза помощ" се грижат за пострадалите. СНИМКА: Ройтерс

Според Ройтерс пожарникари са овладели разразилия се пожар в концертната зала. Но според ТАСС пожарът, който е на площ от близо 13 000 квадратни метра все още не е локализиран. Агенцията се позовава на руското министерство на извънредните ситуации СНИМКА: Ройтерс