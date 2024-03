След зачестилите самолетни инциденти: шефът на "Боинг" ще се оттегли от поста си

Главният изпълнителен директор на "Боинг" Дейв Калхун ще напусне компанията за произвеждане на самолети до края на тази година, съобщиха от предприятието. Това се случва във време, в което безопасността на компанията е критикувана от мнозина заради зачестилите неизправности.

"Боинг" също така каза, че шефът на подразделението за търговски авиолинии ще се пенсионира незабавно, а неговият председател няма да се кандидатира за преизбиране.

Калхун пое поста на главен изпълнителен директор в началото на 2020 г., след като предишният шеф Денис Мюленбург беше отстранен след две фатални катастрофи на "Боинг 737 Макс 8", отнели живота на 346 пътници и екипаж.

"Очите на света са вперени в нас, но знам, че след тези събития ще се издигнем като по-добра компания", каза Калхун, цитиран от Би Би Си.

Фирмата е под натиск, след като панел на вратата на самолет се откачи във въздуха през януари. Случаят е от полет на авиолиниите на Аляска. Техен „Бойнг 737" трябваше да кацне аварийно, малко след като е излетял от Портланд.

На борда на самолета са пътували 174 души и шестима членове на екипажа.

Публикации в социалните мрежи показват как прозорец и част от страничната стена на самолета липсват. 🚨#BREAKING: Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air



📌#Portland | #Oregon



A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling

1/3 pic.twitter.com/vM8LWqkTE7 — WHITE POLITICS NEWS (@White_POLITICS) January 6, 2024

Никой не пострада по време на инцидента, но безопасността на фирмата от тогава е под въпрос.

Според Фокс Нюз само през януари и февруари е имало 6 самолетни катастрофи и дори държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън е бил принуден да смени самолета си по време на посещение.

А последният месец инцидентите зачестяват.

На 4 март самолет "Боинг 737-900", излитащ от междуконтиненталното летище "Джордж Буш" в Хюстън, се връща на летището, за да извърши аварийно кацане, след като един от двигателите на самолета поглъща и изгаря пластмасово фолио. Дни по-късно "Боинг 777", излитащ от Сан Франциско за Осака каца аварийно на международното летище в Лос Анджелис, след като самолетът губи гума, съобщава The New York Times.

На 8 март при кацане на летище "Джордж Буш" в Хюстън "Боинг 737 Макс 8" се отклонява от пистата и се озовава в тревата. На 11 март "Боинг 777", изпълняващ полет от Сидни до Сан Франциско, потегля, но после се налага да се върне, тъй като има теч в хидравликата. По-късно същия ден "Боинг 737-800", излетял от Сан Франциско, се приземява на международното летище Роуг Вали Медфорд в Орегон с липсващ външен панел. 15 days, 7 incidents - My trust in #boing is growing



A #UnitedAirlines #Boeing 737-800 landed in the US state of #Oregon on Friday with a missing panel. (again)



It concerns a 25-year-old aircraft that left #SanFrancisco. None of the 139 passengers & 6 crew were injured. pic.twitter.com/mgIzJO97Mz — ℹ️MiBaWi🇩🇪🇺🇸🇳🇱🇨🇦🇨🇱🇪🇸🇦🇺🇮🇩🇺🇦🇬🇷🚨 (@Michael45231497) March 16, 2024

Бившият служител на "Боинг" Джон Барнет, който стана известен с изявленията си относно производствените стандарти на компанията, в която работи 32 години, беше намерен мъртъв в средата на месеца.

През 2017 година Барнет се пенсионира и започна съдебно дело срещу бившия си работодател.

Джон Барнет работи в завода в Северен Чарлстън, където се произвеждат 787 Dreamliner. Това са самолетите, които имат поредица от технически проблеми.

През 2019 година Барнет заяви пред Би Би Си, че работници умишлено монтират на самолетите части, които не отговарят на стандартите. Той заяви, че е открил сериозни проблеми и в кислородните системи и в случай на необходимост, е много вероятно всяка четвърта кислородна маска да не работи.

Барнет казва, че е предупреждавал мениджърите за своите опасения, но не са предприети никакви действия. От "Боинг" отричат твърденията му, но когато Федералната авиационна администрация започва проверка, голяма част от тях са оказват верни.

Според съдебния лекар смъртта на 62-годишния Джон Барнет е настъпила от "самонараняване". Води се разследване по случая.