Руски ракетен удар разруши част от сградата на Киевската академия за приложни изкуства (Снимки)

Руски ракетен удар срещу Киев унищожи част от сградата на Държавната академия по декоративни и приложни изкуства и дизайн "Михайло Бойчук", съобщи Укринформ, позовавайки се на украинското Министерство на културата и информационната политика.

При нападение срещу Киев тази сутрин, в резултат на падащи фрагменти от ракета, изстреляна от Руската федерация, централната част на сградата на Киевската държавна академия по декоративни и приложни изкуства и дизайн "Михайло Бойчук" бе разрушена, по-специално спортната зала, конгресната зала и изложбеният център. На помещенията на факултетите и аудиторията на институцията са нанесени значителни щети", се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Според предварителната информация са били ранени двама души, които са настанени в болница. От министерството допълват, че възможно най-скоро ще бъде направена оценка на щетите и ще бъдат предприети мерки за спешна реконструкция на разрушените обекти.