Крал Чарлз и кралица Камила на великденската служба в Уиндзор, но без Уилям и Кейт

Крал Чарлз Трети и кралица Камила в неделя ще присъстват на великденската служба в параклиса на замъка в Уиндзор, предаде Асошиейтед прес, като се позова на официални представители от Бъкингамския дворец.

Това ще бъде първата голяма публична изява на 75-годишния британски монарх, откакто миналия месец му бе поставена ракова диагноза.

Официални представители днес казаха, че Чарлз и Камила ще бъдат придружени от други членове на кралското семейство по време на великденската неделна служба в параклиса "Свети Георги".

Кралят се подлага на редовно лечение и след поставянето на диагнозата рак преустанови почти всички свои публични ангажименти. Официалните представители на кралското семейство не разкриха от каква форма на рак страда Чарлз, но казаха, че заболяването няма връзка с неотдавнашното лечение за доброкачествено заболяване на простатата, на което той се подложи, съобщи БТА.

Според представителите на кралското семейство монархът продължава да изпълнява държавните си задължения, включително редовните си седмични срещи с премиера Риши Сунак, и няма да прехвърли конституционните си правомощия като държавен глава.

Засега не е ясно кои други членове на кралското семейство ще присъстват на неделната служба, но не се очаква да присъстват принц Уилям и принцесата на Уелс Кейт, която миналата седмица обяви, че също се лекува от рак, отбелязва АП.