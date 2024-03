12 се удавиха, опитвайки да стигнат до помощи, спуснати с парашут на плаж в Газа (Обновена, видео)

12 души се удавиха, опитвайки се да стигнат до помощи, хвърлени от самолет край плажа на Газа, съобщиха палестинските здравни власти, на фона на нарастващите опасения от настъпване на глад почти 6 месеца след началото на израелската военна офанзива в Газа, предаде Ройтерс.

Видеозапис от пускането на помощи от въздуха, получен от Ройтерс, показва тълпи от хора, които тичат към плажа в Бейт Лахия в северната част на Газа, когато сандъци с парашути се спускат надолу, а след това хора стоят навътре във водата и се виждат тела, извадени на пясъка. Gaza telegram channels report that 14 palestinians drown after attempting to reach air dropped "humanitarian aid" which landed far in the sea.



So far, over 22 palestinians died from air dropped aid. pic.twitter.com/ojrLFEY8G3 — PF 𓂆 (@PalestinFiction) March 26, 2024

Това е последният от поредицата инциденти със смъртни случаи по време на доставки на помощи в малкия, пренаселен палестински анклав, където някои хора се хранят с трева и пекат едва годен за консумация хляб от смески за животни.

Видеото показва очевидно безжизненото тяло на млад мъж с брада, който е изваден на плажа, с отворени очи, но неподвижен, и друг мъж, който се опитва да го съживи с масаж на гръдния кош, докато някой извън кадър казва: "Всичко свърши."

Агенциите за помощ казват, че само около една пета от необходимите доставки достигат Газа, докато Израел продължава с въздушна и наземна офанзива в анклава, като в някои негови части вече е настъпил глад, посочва БТА.

Според хуманитарните агенции доставките по въздух или по море директно в управляваната от "Хамас" Газа не могат да заменят увеличените доставки, които идват по суша през Израел или Египет.

Днес службата по хуманитарните въпроси на ООН призова Израел да отмени очевидната забрана за предоставяне на хранителни помощи за северната част на Газа от страна на Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци (UNRWA), като заяви, че хората там са изправени пред "жестока смърт от глад".

Директорът по комуникациите на UNRWA Джулиет Тума заяви, че съобщенията за удавяния показват, че най-добрият начин за доставяне на помощи е чрез камиони, ръководени от агенции за помощ.

Междувременно стана известно, че UNRWA разполага с достатъчно средства, за да продължи да действа до края на май, тъй като много донори спряха своето финансиране, заяви днес шефът на агенцията.

"Това, което мога да кажа днес, е, че можем да работим до края на май, докато преди месец можех да предвидя само за следващата седмица или две", заяви генералният комисар на UNRWA Филип Лазарини пред Ройтерс в Женева. Според него това показва колко е лошо положението с финансирането на оглавяваната от него агенция.

Лазарини все пак изрази надежда, че някой от донорите на UNRWA ще се върнат.