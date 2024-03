Щраус скита из улиците на южнокорейски град, избягал от зоопарка (Видео, снимки)

Щраус, избягал от зоопарка в южнокорейския град Съннам, бе заловен. В продължение на час птицата успешно е избягвала автомобилите в интензивния трафик, предаде Ройтерс. An ostrich was on the run this morning in the streets of Seongnam City, South Korea, after escaping from a nearby ecological experience centre.pic.twitter.com/HiKKhVmb9d — Raphael Rashid (@koryodynasty) March 26, 2024

Свидетели публикуваха в социалните мрежи снимки и видео на мъжкия щраус на име Тадори, след като избяга от зоопарка Bug City, на които се вижда как преминава покрай и през автомобилния трафик много бързо, каза местен полицай.

Полицията и местната пожарна заловиха птицата с помощта на мрежа на паркинг на около 2,6 км от зоопарка, разположена южно от Сеул.

Четиригодишният щраус е в безопасност и е върнат в зоопарка в стабилно състояние, съобщи управителят на зоопарка Чой Юн-джу, цитиран от БТА. Щраус избяга от зоопарк в Република Корея Снимка: Twitter/@Monoghost_H

„Единственият му приятел, женският щраус Тасуни, почина преди около месец. Предполагам, че това е било тежко за Тадори“, каза Чой.