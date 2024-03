Защо Кремъл проспа сигнала от САЩ за атаката?

Реакцията на Кремъл на терористичната атака в "Крокус сити хол", в която бяха убити най-малко 139 и ранени 180 невинни граждани, истински изненада света.

Учудване предизвикаха и прекалено бавните действия на специалните служби, които пристигнаха повече от един час след началото на стрелбата, въпреки че накрая те все пак успяха да заловят общо 15 заподозрени граждани на Таджикистан.

Що се отнася до отношението към тях, независимо от безпрецедентната по своята жестокост атака срещу цивилни, то за сетен път показа, че Русия не е част от цивилизования свят.

Но по-смущаващи бяха действията на властите, които се опитаха да използват мрачните събития за свои цели.

Недопустимо за държава, претендираща да бъде една от водещите в света, Москва пренебрегна предупреждението за готвени терористични действия на нейна територия, изпратено от западните служби.

Тъкмо обратното - след заседание с шефовете на ключовите служби по сигурността беше съобщено, че няма никаква опасност, а само 3 дни преди атентата лично Путин обяви, че всички такива сведения имат за цел само всяване на паника и на практика са шантаж от страна на САЩ, който има за цел да уязви Русия.

"Позволете ми да ви напомня и за неотдавнашните, честно казано, провокативни изявления на редица официални западни структури за възможността за терористични атаки в Русия.

Всичко това прилича на откровен шантаж и намерение за сплашване и дестабилизиране на нашето общество", каза той.

Още в първите часове след разстрелите в "Крокус сити хол" руските медии обявиха "по погрешка" и официално изявление на Путин. Кадър от нападението в концертната зала. СНИМКА: РОЙТЕРС

Забавянето му не остави съмнение, че той печели време, за да обмисли добра стратегия как да се възползва от създалата се тежка ситуация.

А когато руският президент най-после се появи с 20-часово закъснение, побърза да обвини Киев, като в защита на своята теза приведе "железния" аргумент, че терористите са се опитали да избягат към украинската граница, където бил оставен специален "прозорец" за тях.

Това задейства пропагандната машина на Кремъл. Главната редакторка на пропагандната телевизия "Раша тудей" Маргарита Симонян побърза да заяви, че информацията за участие на "Ислямска държава" не е вярна, въпреки че ислямистите побързаха да поемат отговорност и дори пуснаха автентичен видеозапис от мястото на събитието, направен от един от убийците. В крайна сметка на 25 март Путин все пак призна, че атентатът е дело на ИДИЛ, но според него поръчителите са... Украйна и САЩ.

Иначе руските обвинения за украинско участие се сринаха под натиска на фактите още в първите часове. Удобната за пропагандата версия най-неочаквано пострада и от "приятелски огън". Посланикът на Беларус в Руската федерация Дмитрий Крутой каза, че беларуските специални служби са помогнали за залавянето, за да попречат на терористите да "пресекат нашата обща граница". "От петък се осъществява активно взаимодействие чрез специалните служби. Шефът на Комитета за държавна сигурност е в пряка връзка със своя колега.

И всъщност основната задача снощи беше да не допуснем терористи да преминат нашата обща граница. Тази задача е завършена", уточни Дмитрий Крутой.

Но този явен дисонанс изобщо не смути официалната линия, възприета от Кремъл.

Напротив – в нея се включиха активно и други политици. Така например в излъчен по телевизията разговор на премиера Михаил Мишустин с лидера на комунистите Генадий Зюганов последният директно заговори за операция по ликвидация на Русия: "Държах в ръцете си Харвардския проект за ликвидирането на СССР.

Първата глава е перестройката, втората е демократизацията, третата е ликвидацията. Сега те започнаха да ликвидират страната ни, обявявайки война на изтребление. Няма никаква "Ислямска държава" - това са пълни глупости. "Ислямска държава" и всичко останало е творение на ЦРУ и MI6. Всичко, което видяхме, този мрак, беше тяхно дело."

В тази ситуация се появиха и още по-невероятни нови версии. В тях вече не се обвинява дори Украйна, а направо опозицията. Така представител на РИА Новости съвсем сериозно уверява, че всичко това е заради опозиционерите, които похвалили онези, които хвърляли коктейли "Молотов" по военните служби за вербуване на войници.

Стигна се и до трагикомичното обвинение, че разузнавателната информация, получена от американците, "не е била достатъчно конкретна".

Така руските разузнавателни служби потвърдиха, че американското разузнаване е предупредило Русия за предстояща терористична атака, но тази информация "е от общ характер, без детайлни подробности", съобщи руският Интерфакс, като се позова на свои източници. Един от арестуваните за чудовищното престъпление в съда. СНИМКА: РОЙТЕРС

В началото на март посолството на САЩ в Русия съобщи, че терористите може да планират атаки на многолюдни места в Москва. "Посолството следи съобщенията, че екстремистите имат незабавни планове да атакуват големи събирания на хора в Москва, включително концерти, и гражданите на САЩ се съветват да избягват големи събирания в продължение на 48 часа", се казва в уебсайта на посолството. Британското външно министерство също направи подобно изявление.

САЩ също така директно са информирали руските власти за подготовката на терористична атака, пишат The Wall Street Journal и The New York Times, позовавайки се на американски служители. В съответствие с политиката, приета във Вашингтон, американските разузнавателни агенции, ако разполагат с надеждна информация, са "длъжни да предупредят" тези, които могат да станат мишена на атаки, дори ако тези страни са потенциални противници. По същия начин в началото на годината американците предупредиха и Иран за предстоящи терористични актове от страна на ИДИЛ.

Разбира се, властите в Москва имат право да решават как да се борят със заплахите от тероризъм.

Но фактът, че Кремъл и ултранационалистите обвиняват Украйна за атаката, може да струва много скъпо на вътрешната сигурност и на самата Руска федерация в бъдеще.