ООН: Убитите от улични банди в Хаити са 1500 от началото на 2024 г.

От началото на годината досега в Хаити са били убити над 1500 души, а десетки са били линчувани от т.нар. бригади за самозащита, съобщи днес Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, предаде Ройтерс.

Опустошителните войни между бандите в Хаити се засилиха през последните седмици, като тежко въоръжените съперници отприщиха нови вълни от нападения, в това число и атаки срещу полицейски участъци и международното летище. Министър-председателят на Хаити Ариел Анри обяви оставката си на 11 март.

"Всички тези практики са възмутителни и трябва незабавно да бъдат прекратени", заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк в изявление, публикувано заедно с доклад на ООН, в който се описва "катастрофалната" ситуация в карибската страна.

В доклада се посочва, че през миналата година са били извършени общо 4451 убийства, а само до 22 март тази година - 1554, на фона на ескалиращото напрежение. Най-често смъртните случаи са в резултат на убийства в домовете на цивилни поради предполагаемата им подкрепа за полицията или противникови банди. Голяма част от убийствата са извършени и в гъсто населени улици при престрелки или изстрели от снайперисти, се казва в доклада на ООН. В един от случаите жертвата е било тримесечно бебе, отбелязва Ройтерс.

Миналата година 528 души, заподозрени във връзки с банди, са били линчувани от въоръжени бригади, а тази година - още 59 душ. Въоръжените бригади се стремят да запълнят оставения от полицията вакуума в сферата на сигурността, се казва в доклада на Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, предаде БТА.