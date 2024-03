Първите вишневи дръвчета цъфнаха в Япония (Видео, снимки)

Днес в Токио и Киото, цъфнаха първите вишневи цветове, предаде Киодо. Тази година това се случи малко по-късно от обичайното след сравнително ниските температури в много райони на страната през март. Вишневи дръвчета Снимка: Twitter/@mmi__imm

В Токио разцъфнаха дръвчетата от сорта сомей йошино в светилището „Ясукуни“. Сортът се използва за наблюденията на Японската метеорологична агенция в столицата. "The winter is coming to an end. Sakura Blossoms 🌸 are blooming"

(One of my students who is in South Korea sent me this video when she was out! To show me Sakura trees🤩🌸🌸) pic.twitter.com/0f7TLD1tR2 — The secret power of the universe🌠BERM-𝕏 News🪶🎠 (@OceanAngelM) March 29, 2024

Тазгодишният цъфтеж на японските вишни, известни като сакура, настъпи с пет дни по-късно от обичайното и с 15 дни по-късно от миналата година. Вишневи дръвчета Снимка: Twitter/@liwangran

В Киото също се появиха първите вишневи цветове за сезона, като според местната метеорологична обсерватория закъснението е с три дни от обичайното начало на цъфтежа. Вишневи дръвчета Снимка: Twitter/@sabanciu

Частната компания за метеорологични услуги Weathernews Inc. прогнозира цъфтеж в североизточните райони в началото на април, а на северния остров Хокайдо - в края на април, пише БТА.