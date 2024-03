Русия предотвратила нов атентат, 3-ма готвели да се взривят на оживено място (Обновена, видео)

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е предотвратила терористична атака в Ставрополския край на място с много хора. Атаката е била готвена от трима граждани на централноазиатска държава. Това съобщиха за ТАСС от Центъра за връзки с обществеността на ФСБ.

"Федералната служба за сигурност е предотвратила терористичните действия на трима граждани на централноазиатска държава, които са планирали да извършат терористичен акт, като се взривят в едно от местата за масово посещение на хора на територията на Ставрополския край", съобщават от службата за сигурност.

От задържаните на място са иззети части от самоделно взривно устройство, химически вещества и поразяващи елементи.