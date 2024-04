Протестиращи разпънаха палатков лагер пред парламента в Йерусалим

Критици на политиката на израелското правителство разположиха палатков лагер пред сградата на израелския парламент в Йерусалим, предаде ДПА.

Палатковият лагер, в който са разпънати 100 палатки, е част от четиридневни протести срещу дясното правителство на премиера Бенямин Нетаняху и действията му в Газа, предаде БТА.

Вчера многохилядна демонстрация се проведе пред парламента в Йерусалим, като по време на нея демонстрантите поискаха насрочване на нови избори.

Протестиращите настояват и за бързо сключване на сделка за освобождаване на заложниците, взети от палестинската ислямистка групировка "Хамас".

A drone view shows Israeli protesters demanding Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu's ouster, in the wake of the deadly October 7 attack on Israel by the Palestinian Islamist group Hamas and the ensuing war in Gaza, in front of the Knesset, Israeli parliament in Jerusalem, April 1, 2024. REUTERS/Ilan Rosenberg

A drone view shows members of the 'Brothers in Arms' reservist protest group staging a demonstration demanding equality in Israel's military service, outside the home of the Chairman of Shas, Aryeh Deri, in Jerusalem April 1, 2024. REUTERS/Ilan Rosenberg