Дейвид Камерън призова Израел да разследва случая с убитите хуманитарни работници

Новината за убити хуманитарни работници при израелски въздушен удар над ивицата Газа, сред които и британски гражданин, е „силно обезпокоителна“, каза днес британският външен министър Дейвид Камерън и призова Израел да разследва случая и да даде обяснение, предаде Ройтерс.

„Има информация, че са убити британски граждани, ние спешно започнахме работа за потвърждаването ѝ и ще предоставим пълна подкрепа за семействата им", написа Камерън в социалната мрежа „Екс“. The news of the airstrike that killed World Central Kitchen (WCK) aid workers in Gaza is deeply distressing.



British Nationals are reported to have been killed, we are urgently working to verify this information and will provide full support to their families. — David Cameron (@David_Cameron) April 2, 2024

„От съществено значение е хуманитарните работници да бъдат защитени и способни да изпълняват функциите си. Призовахме Израел за незабавно разследване и предоставяне на пълно и ясно обяснение на случилото се", добави британският външен министър, цитиран от БТА.