Анализатор: Конфликтът между Иран и Израел вече не е скрит

Въздушните удари по иранското посолство в Дамаск, извършени вчера и приписвани на Израел, са "значителна ескалация" на напрежението, обясни анализатор преди заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на атаката, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

При нападението са били убити генерал Мохамед Реза Захеди от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), неговият заместник Мохамед Хадж Рахими и петима други офицери от КГИР. Професор Еял Цисер, заместник-ректор на Телавивския университет и ръководител на катедрата по съвременна история на Близкия изток, заяви пред ТПС, че Захеди е най-високопоставената фигура от КГИР, убита след Касем Солеймани, който загина през 2020 г. при въздушен удар от страна на САЩ, предаде БТА.

"Захеди е отговорен за установяването на иранското присъствие в Сирия и Ливан през последните две десетилетия, така че това е много важно. Изглежда, че Израел отново взима под прицел ирански представители, а не само доставката на оръжия", заяви Цисер пред ТПС.

Захеди е бил командир в бригадите "Ал Кудс"- специални сили към КГИР, отговорни за извършването на неконвенционални военни действия и разузнавателни дейности в чужбина. КГИР ръководи и отношенията на Иран с неговите прокси милиции в чужбина, като "Хамас", "Хизбула", йеменските хуси и иракските шиитски въоръжени групировки.

Израел не признава, че е извършил въздушния удар, но министърът на отбраната Йоав Галант намекна за това пред Комисията по външни работи и отбрана на Кнесета. "Намираме се във война на няколко фронта, в нападение и отбрана. Виждаме доказателства за това всеки ден, включително и през последните дни", заяви Галант пред депутатите.

Израел също така работи, "за да покаже ясно на всички, които действат срещу нас, в целия Близък изток, че цената за действия срещу Израел ще бъде висока", добави Галант. "Достатъчно е това, че всички знаят, че Израел го е направил. Но ако настояваш прекалено много другата страна да си признае, това принуждава тя да предприеме действия", обясни Цисер по отношение на отказа на Израел да признае за ударите в Сирия и Ливан.

Съветът за сигурност на ООН трябва да се събере днес, за да обсъди въздушния удар по искане на Русия. Но Цисер заяви, че не очаква да се постигне много на срещата.

"Това е по-скоро показна проява", каза Цисер. "Израел не е поел никаква отговорност, така че никой не може да обвинява Израел. Но те ще го споменат. Могат да осъдят случилото се, но нищо повече от това. Русия, от една страна, ще осъди Израел, но от друга страна не я интересува, че сме нанесли удари по иранците", добавя той.

Той също така подчерта, че въздушният удар не е свързан с нападението вчера с дрон срещу израелска военноморска база в Ейлат. Група от въоръжени фракции, съюзени с Иран, наричаща се "Ислямска съпротива в Ирак", пое отговорността за нападението, при което беше повредена една сграда. Според Цисер ударите по Дамаск са били възможност, която се е появила сама по себе си, и "така или иначе са щели да се случат".

Въпреки че Техеран се закани да отмъсти за въздушния удар, Цисер заяви, че възможностите на Иран да отвърне на удара са ограничени. "Преди време те се опитваха да ударят израелски кораби в Индийския океан и други подобни действия. Но те не могат да направят нищо повече. Те не разполагат с оперативните или разузнавателните възможности, с които разполага Израел", каза Цисер.

"Така че единственото, което могат да направят, е да изстрелват ракети, снаряди и безпилотни самолети по израелски цели", допълни той.

Доскоро конфликтът между Израел и Иран беше описван като "война в сянка", но след 7 октомври това се промени. След като "Хизбула" започна ежедневно да изстрелва ракети, а хусите и иракските шиитски въоръжени групировки се насочиха към Ейлат, "конфликтът вече не е скрит, не е в сянка".

