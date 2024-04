Вижте ужаса от земетресението в Тайван (Видео, снимки)

Земетресение удари близо до източното крайбрежие на Тайван малко преди 08:00 ч. местно време. Магнитудът му е оценен на 7,5 от Японската метеорологична агенция, 7,4 от Геофизичиния институт на САЩ (USGS) и 7,2 от Тайванската метеорологична агенция.

Жертвите до момента са поне седем, ранените надхвърлят 50. Това е най-силното земетресение в Тайван в последните 25 години.

След труса тайванските власти издадоха предупреждение за цунами в крайбрежните райони, както и Япония за островите в югозападната част на страната.

Земетресението е нанесло огромни щети в жилищните сгради в града. СНИМКА: РОЙТЕРС Снимка: "Ройтерс"

Подобна трагедия се случва за първи път от десетилетия СНИМКА: РОЙТЕРС Снимка: "Ройтерс"

Разрушен апартамент след земетресението СНИМКА: РОЙТЕРС Снимка: "Ройтерс"

Oтломки падат от сграда по време на земетръса. СНИМКА: РОЙТЕРС Снимка: "Ройтерс"

Силното земетресение предизвика мощни свлачища в областта СНИМКА: РОЙТЕРС Снимка: "Ройтерс"

🚨#BREAKING: Multiple buildings have collapsed after a Pair of Massive 7.5 Earthquakes Strikes Triggering Tsunami Warnings



📌#Taipei | #Taiwan



Currently, a pair of powerful, massive earthquakes has just occurred. The first one measured a magnitude of 7.5, followed by a 7.4… pic.twitter.com/XCKd7ocjel — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 3, 2024

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7 — BNO News (@BNONews) April 3, 2024

The rooftop swimming pool became a waterfall in earthquakes ..... #TaiwanEarthquake



Hope everyone is safe in Taiwan 🙏 pic.twitter.com/HLGVCsH0P7 — Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) April 3, 2024

Now ahai again 🚨 - TAIWAN - Earthquake Taiwan in the swimming pool #Taiwan #Earthquake #Tsunami #TaiwanEarthquake #China #ishigaki #Hualien #Japan #Terremoto #OKINAWA #landslide pic.twitter.com/Kk2MGySyuP — Adv Shah Fahad Wazir (@AdvShahfahad) April 3, 2024