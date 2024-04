Пожарът в индустриална зона в Анкара се разраства заради силния вятър (Видео)

Разраства се пожарът в индустриална зона в Анкара. Причина за тежката ситуация е силният вятър, който духа в района на столицата.

Черен дим се вижда в момента от много части на Анкара. В центъра на града също се вижда дим.

Пожарът започна в съоръжение за рециклиране в район, в който се съхраняват гуми и хартия. Пламъците в индустриалната зона Хурдаджълар бързо са обхванали съседните цехове, информира телевизия СиЕнЕн-Тюрк. Turkey: Strong fire at an industrial facility in Ankara. pic.twitter.com/8kk0SJpPVD — 𝕏𝕔hi𝘭𝘭iຖ໐iˢ (@chiIIum) April 3, 2024

В момента продължават усилията по гасене на пожара. В потушаването на пламъците участват пожарни екипи от много анкарски общини, включително от Йенимахалле, Кечийорен, Синджан, Етимесгут, както и хеликоптери за гасене на пожари.

Кметът на Анкара Мансур Яваш пристигна в района на инцидента. Той посочи, че на този етап няма данни за загинали и ранени хора, информира телевизия НТВ, цитирана от БТА. 🔴 Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde büyük yangın❗



Rüzgarın da etkisiyle yangının 5 ayrı iş yerine de sıçradığı bildiriliyor.

Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.#عاجل #fire #BreakingNews pic.twitter.com/o6fiipP0Ie — Furkan News (@furkannewscom) April 3, 2024

По информация на телевизията пламъците са обхванали четири цеха в индустриалната зона. Изгорели са два паркирани автомобила.