Земетресение с магнитуд 6 разтърси североизточната част на Япония, предадоха световните агенции. Няма издадена тревога за цунами. There was just a magnitude 6.0 earthquake off the coast of Fukushima. Strong enough to measure in at level 4 intensity near its epicenter, with some minor shaking down in the Tokyo area.pic.twitter.com/PEoZFkjkE6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) April 4, 2024

Трусът е станал край бреговете на префектура Фукушима, в Североизточна Япония. Няма данни за жертви и материални щети, предаде БТА. BREAKING ALERT 🚨

JAPAN 🇯🇵

Magnitude 6.0 quake shakes Japan's east and northeast



An earthquake with a preliminary magnitude of 6.0 struck Fukushima and other prefectures in Japan's east and northeast on Sunday, but there was no threat of a tsunami, the Meteorological Agency… pic.twitter.com/09zodKf8Eu — SANTINO (@MichaelSCollura) April 4, 2024

Земетресението беше усетено и в Токио. То стана ден след силния трус в Тайван. Footage from Fukushima City after a very strong magnitude 6.2 earthquake hit in the North Pacific Ocean near the coast of Miyagi-ken, Japan 🇯🇵

▪︎ 4 April 2024 ▪︎#earthquake #Japan #Fukushimapic.twitter.com/PFzXBFFaGM — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) April 4, 2024