Почина италианският дизайнер Гаетано Пеше (Снимки, видео)

Гаетано Пеше, италиански художник, архитект и индустриален дизайнер, почина на 84-годишна възраст.

Той работи в продължение на повече от шест десетилетия в сферите на архитектурата, дизайна и изкуството. Смъртта на Пеше беше обявена чрез публикация в Инстаграм по-рано днес, която гласи:

"С тежко сърце съобщаваме за кончината на твореца визионер Гаетано Пеше. В продължение на шест десетилетия Гаетано направи революция в света на изкуството, дизайна, архитектурата и границите между тях. Неговата оригиналност и смелост са несравними.

Въпреки че се сблъска със здравословни проблеми, особено през последната година, Гаетано остана позитивен, игрив и винаги любопитен. Той продължава да живее в сърцата на децата си, семейството си и всички, които го обожаваха. Неговата уникалност, креативност и посланието му продължават да съществуват чрез изкуството му."

От 1962 г. Пеше създава емблематични изделия за някои от най-големите имена в индустрията, като B&B Italia, Vitra и Cassina.

Едно от най-разпознаваемите му творения е креслото Up 50, което той проектира за B&B Italia.