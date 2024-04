Запали се ферибот със 108 пътници и екипаж на борда в Тайландския залив (Видео)

Паникьосани пътници е трябвало да скачат в морето, за да избягат от бушуващ пожар на борда на ферибот в Тайландския залив рано тази сутрин, но всичките 108 души на борда са невредими, съобщи Асошиейтед прес.

Нощният ферибот от тайландската провинция Сурат Тани е трябвало тъкмо да пристигне до популярния сред туристите остров Ко Тао, когато един от пътниците чува пукане и подушва дим. Малко по-късно се включва противопожарната аларма.

От 108-те души на борда 97 са били пътници. Отделът за връзки с обществеността на Сурат Тани съобщи, че всички са успели да се спасят невредими.

Публикувани в интернет клипове показват как хората се опитват да се измъкнат от кабината на ферибота, докато над него се издига черен дим. По-късно той е бил напълно погълнат от пламъците, но не е потънал. 🚨BREAKING: FERRY FIRE NEAR "DEATH ISLAND" - 108 PASSENGERS ESCAPE BLAZE



A ferry en route to Thailand's notorious "Death Island" caught fire, prompting all 108 on board to evacuate.



The ferry was near Koh Tao—dubbed "Death Island" after the murder of two British backpackers in… pic.twitter.com/1ALvddrQla — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 4, 2024

Според местните власти пожарът е избухнал в машинното отделение, но причините все още се разследват, пише БТА.

С ферибота от Сурат Тани до Ко Тао пътуват както туристи, така и работници. Островът се намира на около 100 км от континенталната част на Тайланд.