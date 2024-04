Първият самолет със смесено крило има разрешение да лети (Видео, снимки)

Изцяло нова форма на самолет има разрешение за излитане в небето на Калифорния. Компанията JetZero обяви, че Pathfinder, нейният демонстрационен самолет със „смесено крило“ в мащаб 1 към 8, е получил сертификат за летателна годност. JetZero: Groundbreaking 'blended-wing' demonstrator plane cleared to fly

Основният дизайн на търговските самолети не се е променил много през последните 60 години. Съвременните самолети като Boeing 787 и Airbus A350 имат същата обща форма като Boeing 707 и Douglas DC-8, които са построени в края на 50-те години на миналия век и използват формулата „тръба и крило".

„Смесеното крило" изглежда подобно на дизайна на „летящо крило", използван от военни самолети, като емблематичния бомбардировач B-2, но новият вариант има повече обем в средната част. JetZero си е поставила амбициозната цел да пусне в експлоатация самолет със „смесено крило" до 2030 г.

JetZero иска да разработи едновременно три варианта: пътнически самолет с места за над 200 пътници, товарен самолет и танкер за гориво. Новият вид технология толкова добре се вписва в последния, че миналата година военновъздушните сили на САЩ наградиха JetZero с 235 милиона долара за разработване на пълномащабен демонстратор и валидиране на ефективността на концепцията, пише Nova.