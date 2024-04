Слон уби туристка по време на сафари (Видео)

80-годишна американка е била убита от „агресивен“ слон по време на сафари в Замбия. Животното се е нахвърлило върху превозното средство, съобщава Би Би Си.

Нападението е станало в събота в националния парк Кафуе в западната част на страната.

Кадри показват как големият слон преобръща няколко пъти колата, в която са се возили шестима души. Kumbe huyu mnyama anakuanga na hasira hivi? A mzungu tourist has been killed by an elephant during a safari tour in Zambia pic.twitter.com/FGY5ml0mkh — Mike Sonko (@MikeSonko) April 3, 2024

Превозното средство е било „блокирано“ от терена и не е могло да се изнесе, каза Кийт Винсънт, главен изпълнителен директор на сафари групата.

80-годишната жена, чието име не се назовава, е починала от раните си. Властите казаха, че тленните ѝ останки ще бъдат върнати в САЩ през следващите дни.

Другите четирима туристи са получили леки наранявания и се лекуват от травми. Една жена е откарана за лечение в болница в Южна Африка.

Полицията и Департаментът за национални паркове и дива природа разследват инцидента.

„Това е трагичен инцидент. Изказваме най-дълбоки съболезнования на семейството на загиналия гост. Естествено, подкрепяме и гостите, и водача, участвали в този тревожен инцидент“, каза Кийт Винсънт.

По думите му колата е спряла, защото е попаднала в капана на „терена и растителността“ и не е могла да маневрира, за да се измъкне от слона.

Съседите на Замбия – Зимбабве и Ботсвана, изразиха загриженост относно нарастващата популация на слоновете в техните страни.

През последните години Зимбабве регистрира и други смъртоносни нападения от слонове, пише bTV.