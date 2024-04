Събарят опасна сграда, наклонила се след земетресението в Тайван (Видео)

Два дни след мощното земетресението с магнитуд 7,2 в Тайван, което разтърси острова и уби 12 души, а стотици останаха блокирани в национален парк, започна разрушаването на наклонена сграда в Хуалиен.

Багери счупиха прозорците на засегнатата от земетресението сграда "Уран" при започването на демонтажните дейности, пише Ройтерс. #Watch | Taiwan prepares demolition ceremony for quake-hit building, more people evacuate



Workers prepared for a ceremony early on April 5 ahead of a a planned demolition of a quake-hit building in Hualien, which has been slanting precariously since the 7.2 magnitude earthquake… pic.twitter.com/c7W1lQExFm — DD News (@DDNewslive) April 5, 2024

Планината в близост до мястото на събарянето също беше засегната от свлачище, причинено от земетресението.

Пожарната служба на Тайван съобщи, че там са открити две тела, а броят на все още безследно изчезналите хора е 18, включително трима чужденци, пише bTV.

Спасителите потвърдиха, че около 400 души, откъснати от луксозен хотел в национален парк в Хуалиен, са в безопасност, а хеликоптери извеждат ранените и доставят провизии. BREAKING: Houses and buildings damaged and collapsed in Taiwan after massive earthquake



Hope everyone was safe pic.twitter.com/rcoKOy0JTr — Rhodesian76🇿🇼🇳🇿🇬🇧 (@Rhodesian766) April 3, 2024

В четвъртък земетресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано край бреговете на Тайван, съобщи от Европейско-средиземноморският сеизмологичен център. Епицентърът е бил на дълбочина 10 км и на 25 км северно от град Хуалиен, с около 350 000 души население.

Няма данни за жертви или щети. Не е обявена опасност от поява на високи вълни цунами.

На 3 април сутринта Тайван беше ударен от най-силното земетресение от 25 години. Трусове с магнитуд 7,2 в окръг Хуалиен бяха усетени на целия остров. Според сеизмолозите епицентърът е бил край източното крайбрежие на Тайван, на 25 км югоизточно от град Хуалиен. Земетресението беше ясно усетено в провинциите Фуцзян и Цзянси в Източен Китай.