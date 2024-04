Земетресение с магнитуд 4,7 разтърси Ню Йорк и прилежащите му райони тази сутрин, предаде CBS News.

По данни на Геологическата служба на САЩ земетресението е било с епицентър близо до Уайтхаус Стейшън, Ню Джърси, на 40 мили западно от Ню Йорк. Extremely rare 4.8 Earthquake in New Jersey. New York City, Pennslyvania, and Connecticut also affected. pic.twitter.com/0uSdqJMzPJ — Omni ☕️ (@InfernoOmni) April 5, 2024

Засега няма данни за нанесени щети. NEW: Tremors were felt throughout the New York City area causing buildings to shake on Friday morning in a 4.8 magnitude earthquake https://t.co/lgasbAREKj — Bloomberg (@business) April 5, 2024

Ударът е бил усетен в целия район на Трите щата и от Ню Джърси до Лонг Айлънд.