Ню Йорк в шок и уплах след земетресението вчера (Видео)

Милиони жители на Ню Йорк бяха изненадани от необичайно явление - градът беше разлюлян от земетресение. Трусът с магнитуд 4,8 е бил усетен в целия регион Нова Англия. Няма сериозно пострадали или значителни щети. Но за 20-те милиона жители на Ню Йорк и околните градове, събитието беше истински шок. 🌍 BREAKING NEWS: A 4.8 magnitude earthquake shook the New York and New Jersey areas at 10:23 EDT on April 5, 2024, with an epicenter near Whitehouse Station, New Jersey. This seismic event was felt across the northeastern United States, including in major cities such as Boston,… pic.twitter.com/y2fdgKa1Yw — ¥o$amil🔮🐇 (@YoSamil305) April 6, 2024

Това е първото земетресение с подобна сила от над 30 години. За кратко спря работата на едно от големите летища в близост до епицентъра, за да бъде проверено състоянието на пистата.

"Аз се уплаших. Никога не бях виждала земетресение. Oт Ню Йорк съм и тук няма такива неща. Първоначално помислих че е някакъв влак, но клатенето продължи. Не беше много дълго, може би 10 или 15 секунди", посочи Катреана Белю. On April 5, New York was hit by an #earthquake. pic.twitter.com/WONtNqOJpl — Shanxi Today (@zhaolao11) April 6, 2024

"За първи път ми се случва, аз бях в офиса, но си тръгнах по-рано от работа. Уплаших се и сега си отивам у дома. Дано никой не е пострадал", надява се нюйоркчанинът Алекс Карчи.