Жителите на четири села на остров Крит се евакуират заради пожар (Снимки)

На гръцкия остров Крит днес бушува горски пожар и властите наредиха на населението на четири села да се евакуира, съобщиха Ройтерс и БТА, позовавайки се на местната пожарна служба.

Пламъците, раздухвани от силен вятър, са обхванали склоновете на гора източно от крайбрежния град Йерапетра. Big fire now sparking evacuations in the beautiful Lasithi area of Crete. Winds up to Beaufort 8 and high temps. The 🇬🇷🚒Fire Service is considering announcing the start of the fire season (with seasonal recruitment and public restrictions) before the usual date of May 1st. https://t.co/vJaXnudVdM pic.twitter.com/9uPAsIFhG3 — Nomadpossum 🐟🇬🇷 🇦🇺 (@nomadpossum) April 6, 2024

Властите разпоредиха превантивна евакуация на селата Ахлия, Галини, Агия Фотия и Маврос Колимпос, където живеят около 300 души, тъй като огънят се е приближил до някои къщи.

Около 120 пожарникари се борят с огнената стихия, подпомагани от два хеликоптера.

На острова има още два пожара, отбелязва гръцкото издание "Катимерини". Единият е в района на Амудари близо до Миртос, а другият - в тревиста зона в Малес, Йерапетра. #Crete: Damages to houses from large fire in #Ierapetra – A 74-year-old man with burns (#videos-#photos)https://t.co/T3WnI40nOw pic.twitter.com/L5CeWTNHR8 — Proto Thema English (@eprotothema) April 6, 2024

Горските пожари са често срещани в Гърция по време на летните месеци, но правителството каза, че по-интензивните ветрове, засушаване и горещини, които учените свързват с изменението на климата, са влошили ситуацията с пожарите през последните години. #Fire in forest area in #Lasithi, #Crete; evacuation of nearby villages https://t.co/c3VsmA1Lfv pic.twitter.com/xsaobLMq7d — ANA-MPA news (@amna_newseng) April 6, 2024

Миналата година горски пожар в Североизточна Гърция горя 11 дни, като унищожи площ, по-голяма от Ню Йорк и отне живота на 20 души.