Грета Тунберг бе задържана на демонстрация в Хага (Видео, снимки)

Екоактивистката Грета Тунберг бе задържана днес от нидерландската полицията по време на демонстрация в Хага, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Местната полиция вкара Тунберг в голям автобус заедно с други протестиращи, които се опитаха да блокират основна магистрала към Хага. СНИМКА: Ройтерс

Тунберг се включи към протеста на стотици активисти и бе задържана, когато се присъедини към група от около сто души, които са се опитали да блокират магистрала "А12", отбелязва Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

През последните месеци магистралата бе блокирана десетки пъти за по няколко часа от активисти, които настояват за прекратяването на всички субсидии за използването на изкопаеми горива. При предишните протести полицията откарваше задържаните демонстранти в друга част на града, където те бяха освобождавани без по-нататъшни последствия. СНИМКА: Ройтерс